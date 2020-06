Allemagne – Merkel annonce un plan de relance de 130 milliards d’euros Un plan destiné à stimuler l’économie allemande a été présenté mercredi soir. Il comprend une baisse de la TVA et des aides pour les entreprises.

La chancelière allemande Angela Merkel le 3 juin 2020 à Berlin. KEYSTONE

La chancelière Angela Merkel a annoncé tard mercredi un plan de relance de 130 milliards d'euros (140,4 milliards de francs) pour les années 2020 et 2021 destiné à stimuler l’économie allemande durement frappée par la pandémie de Covid-19

«La taille du plan de relance sera de 130 milliards d'euros pour les années 2020-2021, dont 120 milliards seront dépensés pour le gouvernement fédéral», a affirmé Angela Merkel lors d’une conférence de presse à l’issue de deux jours de réunion entre conservateurs et sociaux-démocrates, les partenaires de la coalition gouvernementale.

«Nous avons donc un plan de relance économique, un plan pour l’avenir et, bien sûr, en plus de cela, nous nous occupons maintenant de notre responsabilité pour l’Europe et de la dimension internationale», s’est-elle félicitée.

8500 morts

Même si l’Allemagne a été jusqu’à présent moins frappée que ses voisins par la pandémie sur le plan humain, avec quelque 8500 morts, son économie, fortement dépendante des exportations a elle été fortement secouée.

Parmi les mesures annoncées figurent, outre la baisse temporaire de la TVA et des transferts de dettes des communes vers l’État fédéral, une allocation de 300 euros (324 francs) par enfant pour les familles ou encore de nouvelles aides pour les entreprises en difficulté.

Le point le plus discuté fut la mise en place d’une prime à l’achat pour soutenir le secteur automobile, pratiquement à l’arrêt depuis plusieurs mois. Les sociaux-démocrates (SPD), qui s’opposaient à toute subvention de voitures polluantes, semblent ici avoir remporté la bataille: au final, les membres de la «grande coalition» se sont prononcés contre une prime à l’achat de voitures à essence ou diesel à faibles émissions. En revanche, la prime à l’achat d’un véhicule électrique sera doublée, passant de 3000 à 6000 euros (6481 francs).

6,3% de chômage

Ce plan de relance s’ajoute à l’énorme plan de plus de 1000 milliards d'euros mis en place en mars, au plus fort de la pandémie, prévoyant des aides aux entreprises et des milliards d'euros de prêts garantis.

Alors que l’Allemagne a vu son taux de chômage continuer à grimper en mai, à 6,3%, poussant les entreprises à solliciter le chômage partiel pour plus de 11 millions de salariés depuis mars, le gouvernement a voulu apporter à nouveau son soutien aux entreprises en difficulté.

Angela Merkel a justifié ces aides pour soutenir les millions de travailleurs actuellement au chômage partiel: «cela montre combien l’ensemble (de l’économie) est fragile et qu’il est nécessaire de réussir à stimuler l’économie pour que les emplois soient assurés».

( AFP/NXP )