Pourquoi avez-vous décidé de lancer cette initiative?

J’ai découvert que l’élevage des poules était de plus en plus industriel. On garde 27’000 poules dans une halle. On élève des espèces hybrides qui ne vivent que 30 à 40 jours et ne peuvent pratiquement pas marcher. Là, je me suis dit que c’était contraire à la dignité des animaux et qu’il fallait serrer la vis.