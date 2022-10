Un livre de cuisine à croquer gourmand – Mercotte cuisine les artisans savoyards Au comptoir du «Meilleur pâtissier», l’aïeule épicurienne au petit foulard serré donne parfois envie de l’étrangler pour sa sévérité mais se révèle épatante de complicité sur le terrain. Cécile Lecoultre

Mercotte en discussion avec les artisans de Savoie, ici son pote Alain Perrillat dans la «cantine» d’Atmosphères, tout un florilège d’anecdotes piquantes. crédit: Marie Etchegoyen Flammarion Marie Etchegoyen Flammarion

Avec son sourire guindé de distinguée aïeule des fourneaux, ses défis culinaires aussi absurdes qu’immangeables, mamy Mercotte donne parfois des envies de lui tordre le cou. Et pas seulement pour son éternel petit foulard serré. La sévérité de la jurée du «Meilleur pâtissier» s’arrondit dans un ouvrage dédié aux artisans de la Savoie voisine.

Du «bourru bourrin» au sophistiqué

Non pas que ses critères de qualité s’assouplissent mais par la force d’une longue fréquentation avec des créateurs parfois taciturnes, les caractères s’entendent sur le terrain de la belle gastronomie. Voir ainsi Julien Machet, cuisinier qui se définit comme un «colporteur du duché de Savoie», authentique spécimen du cru, c’est-à-dire, selon ses termes, «bourru et bourrin».

Là, Mercotte ne peut s’empêcher d’ajouter selon ses gaillardes habitudes, «beau mec en plus», un peu comme si la fringante aînée avait gardé les vaches avec chacun. Qu’importe… originaire de Chambéry, l’octogénaire qui débuta un blog à 63 ans, a vu passer quelques bergers.

Marie Etchegoyen, ancienne photographe officielle à l’Élysée, a immortalisé les exploits de Mercotte en Savoie. Tout un poème dans un livre, «La Savoie gourmande». ETCHEGOYEN / M6 / DR

Un livre savoureux, entre chronique aventureuse et manuel de cuisine. DR

Reste que l’exemple ici, frappe par sa saveur: le portrait de cet exquis alchimiste qui transforme des pâtes en miracle gustatif. Ancien grassouillet de son propre aveu, à qui il arrive encore de boulotter un paquet entier de bonbons Haribo, l’épicurien s’émulsionne dans les émotions, du péché de gourmandise à celui d’orgueil. Toute une galerie de personnages défile ainsi, montagnard ou citadin, sophistiqué ou rude.

À en pleurer d’émotion

Sur «la dame de Pic», légendaire et glorieuse Anne-Sophie, Mercotte se laisse aller au délire. Et pour cause, un de ses amis n’a-t-il pas «pleuré d’émotion en découvrant les berlingots coulants au crémeux de chèvre de Banon, consommé au cresson, infusion bergamote matcha gingembre»?

Ponctué d’anecdotes et de recettes salivantes, «La Savoie gourmande» s’aventure avant tout vers des hommes du terroir, qui à travers des produits d’excellence, perpétuent les traditions ou les percutent pour mieux conquérir une évidence à la dégustation. Il y a ici des destins ancrés dans le paysage, d’autres qui y ont émigré. Artisans producteurs de chèvres rares ou de framboises, potiers, vignerons ou chefs emblématiques racontent leur petite cuisine et la grande, «ce qui magnifie les choses simples».

Le dosage des ingrédients, entre historiettes piquantes et conversations fruitées, touche à l’harmonie, sublimée par les photos de Marie Etchegoyen, ancienne photographe officielle à la Présidence de la République. Quant aux recettes partagées, la liste des denrées est complète, l’intitulé et la marche à suivre détaillés. Pour une fois, il semble possible de pouvoir se lancer dans l’affaire.

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.