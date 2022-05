Encre bleue – Merci pour ton grand cœur Julie Julie, c’est fini. Adieu Julie Deux. Mais c’est aussi reparti. Ici Julie, troisième du nom, qui raccroche le wagon après 32 ans d’Encre bleue. Marianne Grosjean

Julie, c’est fini. Adieu Julie Deux. Mais c’est aussi reparti. Ici Julie, troisième du nom, qui raccroche le wagon après trente-deux ans d’Encre bleue. Pour ma première chronique, pas de mystère: hommage à ma prédécesseure. Facile: dans la boîte mail julie@tdg.ch , où vos bonnes histoires insolites sont toujours bienvenues, des mots de remerciement arrivent en rafale.

Mais Julie II, c’est ça qui était fort avec elle, incarnait l’esprit de la Julie même au quotidien, soit une bienveillance sans mièvreries.

Ex-journaliste culturel à la Tribune, Étienne Dumont, son ami de longue date, en parle comme d’une «Maman Helvétie tout en rondeurs», qu’il imagine bien porter une toge, à l’instar de la statue de la Confédération érigée près du Jardin anglais. «Je l’ai toujours connue aidant une personne âgée de son entourage, ou impliquée dans le milieu associatif. Enfant de 1968 avec une fibre sociale, d’humeur égale, dévouée sans être bonne poire, qui aide les gens par goût de résoudre le problème et non pour se repaître de leurs malheurs», liste-t-il.

Une collègue actuelle se souvient que Julie II l’avait laissé tirer son lait pendant des mois dans son bureau fermé en toute discrétion. Un autre souligne la créativité de ses bols en céramique qu’elle fabriquait et offrait régulièrement. Elle avait aussi versé une larme en entendant la rupture de deux collègues.

Quant à moi, sans être proche, j’ai pourtant eu droit à toutes sortes de petites attentions. Un abonnement au sauna des Pâquis offert en remerciement à une collecte pour la Thune du cœur. Une petite couverture d’enfant en coton bio (et non en alpaga) glissée dans ma boîte aux lettres pendant mon congé maternité. Ou encore, plus taquin, un ustensile pour uriner debout «en toute discrétion» pour mes vacances rando dans un lieu touristique.

