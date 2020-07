Un cycliste utilise la nouvelle piste cyclable du quai Wilson. SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE

Genève, 9 juillet

J’ai 64 ans et je me déplace régulièrement à vélo… électrique, maintenant. Je tenais à remercier Monsieur Dal Busco d’avoir eu le courage d’imposer les pistes cyclables, qui semblent tellement faire polémique auprès de certains automobilistes. Pédaler dans la descente du quai Wilson, puis le long de celui du Mont-Blanc, suivi par les Bergues où on se doit de respecter les piétons (!), est maintenant un vrai plaisir.

Et quelle belle ville que Genève, que nous pouvons désormais redécouvrir sereinement! J’encourage mes contemporains à oser à nouveau s’y aventurer.

Et je relève que la majorité des automobilistes ont un comportement correct. J’ai également une voiture et je me déplace souvent à pied, comme bon nombre de Genevois. Il est possible de se partager la chaussée en bonne intelligence, pour autant que le plus faible soit respecté.

Je remercie donc sincèrement le conseiller d’État qui a enfin fait respecter une volonté populaire ignorée jusqu’ici.

Dany Allenbach