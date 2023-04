Genève, le 27 avril 2023. La mascotte du Genève-Servette fait danser la fan zone. Il est minuit, Calvin est dans la place. GEORGES CABRERA

Elle s’était contentée de relayer simplement la demande exprimée par le plus grand nombre: «Une fan zone, s’il vous plaît!» Demande exaucée en un temps record. Julie n’en revient pas. Avant de détailler le miracle, il faut dire merci à toutes celles et ceux qui l’ont rendu possible. La métamorphose réussie de l’esplanade des Vernets leur revient. Oui, un grand merci sonore.