Lettre du jour – Merci aux HUG!

PASCAL FRAUTSCHI

Genève, 5 mai

Nous sommes une équipe de contemporaines à pratiquer avec bonheur les cours d’aquagym organisés par Pro Senectute à la piscine thérapeutique de l’Hôpital de Beau Séjour. Des travaux importants devant l’accueil rendent l’accès difficile et le parcage des véhicules quasi impossible. Plusieurs d’entre nous viennent d’assez loin et se déplacent en voiture. C’est une vraie galère de trouver une place pas trop éloignée, surtout si, l’âge venant, les déplacements à pied deviennent de plus en plus fatigants!

Quelle surprise pour l’une d’entre nous, la semaine dernière, d’être accueillie par deux charmants messieurs lui proposant de prendre en charge son véhicule pendant sa séance d’aquagym en lui promettant d’être devant la porte pour lui permettre de le récupérer à la sortie…

Elle accepte sans se poser de question et part toute contente vers les vestiaires où elle partage sa bonne fortune avec ses camarades et notre monitrice. La réaction est plutôt méfiante: elle est bien naïve d’avoir confié les clés à des inconnus! Il s’agit certainement d’une arnaque, la voiture risque d’être volée avec tout ce qu’elle contient (permis de conduire, adresse, clés de la maison etc). La discussion est plutôt animée, la leçon passe au second plan mais finalement nous décidons de faire confiance et d’attendre la fin du cours pour en avoir le coeur net. Nous resterons ensemble pour soutenir notre camarade en cas de problème.

Oh, bonheur! Nous retrouvons les deux messieurs, tout sourire à la sortie devant l’accueil. Ils s’empressent d’aller récupérer le véhicule garé dans un parking spécialement aménagé et nous expliquent qu’ils sont officiellement mandatés par les HUG pour un service de «voiturier» au service des patients et visites motorisés pendant la durée des travaux devant l’entrée de l’Hôpital de Beau Séjour! C’est un service temporaire, tout à fait officiel, dont nous pourrons bénéficier sans problème les semaines prochaines! La confiance de notre camarade a été récompensée. Tout n’est pas si négatif dans les relations humaines. Merci aux HUG!

Murielle Joye-Patry

