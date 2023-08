Mercenaires russes – Wagner va-t-il survivre à la mort de Prigojine? Vladimir Poutine continuera à financer et à s’appuyer sur des sociétés militaires privées, notamment en Afrique, selon les experts. Andrés Allemand Smaller

Evgueni Prigojine pose avec ses troupes dans une vidéo diffusée en mai par son service de presse. PRIGOZHIN PRESS SERVICE/AP/KEYSTONE

Que restera-t-il du célèbre groupe Wagner et de ses mercenaires russes? La mort présumée d’Evgueni Prigojine et de son redoutable adjoint Dmitri Outkine, commandant aux sympathies néonazies, met en question l’avenir de cette société militaire privée qui s’est illustrée en réalisant les basses œuvres du pouvoir russe en Ukraine, mais aussi en Syrie et en Afrique.