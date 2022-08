US Open – Stan Wawrinka, la cuisse et l’âme en vrac Le Vaudois a été contraint à l’abandon après deux sets perdus, lundi pour son entrée en lice à l’US Open face à Corentin Moutet. L’avenir paraît sombre. Simon Meier New York

Stan Wawrinka a été contrait à l’abandon lors du premier tour de l’US Open. keystone-sda.ch

Rien ne va plus pour Stan Wawrinka. Le Vaudois, contraint à l’abandon lundi face au Français Corentin Moutet, quitte l’US Open la tête basse, avec encore plus de doutes qu’il n’y était arrivé - c’était donc possible. Le lauréat de l’édition 2016 a bataillé durant deux sets, perdus 6-4 7-6 (9-7), davantage contre ses propres démons que contre la patte gauche certes habile de son adversaire. Il concède sa cinquième élimination consécutive au 1er tour d’un tournoi. Et l’avenir, qui ne semblait pas rose, s’assombrit encore.

Wawrinka s’était pourtant dit en bonne forme, la veille. Rien de cela ne fut perceptible sur le court no5 de Flushing Meadows. Auteur de 17 fautes directes dans la seule première manche, brouillon au service et inopérant à la relance, le 288e joueur mondial a connu quelques éclairs de lumière. Mais bien trop peu, parmi tant de déchet, pour espérer quoi que ce soit de joyeux, au cœur d’un marasme extrêmement tenace.Plus à son affaire dans le deuxième set, le Vaudois s’est accroché pour obtenir le droit de disputer un tie-break. Mais il l’a perdu, non sans se procurer deux balles pour le gagner. Dans la foulée, il abandonnait. Quelques minutes plus tôt, il avait fait appel à un soigneur pour masser sa cuisse gauche. Les carottes étaient cuites.

Dans le public, plusieurs spectateurs arboraient un t-shirt “Stan The Man”, en souvenir des temps glorieux. Ceux-ci paraissent désormais plus loin que jamais.



