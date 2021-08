Réseau démantelé – Mendicité forcée: cinq arrestations à Genève Quatre membres d’une même famille bulgare et un proche ont été interpellés. Ils sont prévenus de traite d’être humains. Luca Di Stefano

C’est un coup de filet important réalisé par la police genevoise. Quatre membres d’une même famille – un couple et ses deux enfants – ainsi que l’un de leurs proches ont été arrêtés à la suite d’une enquête menée par la Brigade de lutte contre la traite d’êtres humains et la prostitution illicite (BTPI). D’origine bulgare, les prévenus se voient reprocher d’avoir forcé à la mendicité au moins une vingtaine de personnes originaires de leur pays, a appris la «Tribune de Genève».

Strict contrôle

Selon nos informations, les victimes de ce réseau faisaient la manche principalement à Genève, mais également à Lausanne et Nyon. Selon les premiers éléments de l’enquête menée en collaboration avec la police vaudoise, elles auraient été recrutées dans leur pays. Dans la rue, un strict contrôle sur leur activité était exercé, entre remise de pancartes «j’ai faim» et lieux de mendicité imposés. Les personnes entendues en tant que victimes ont également affirmé qu’elles devaient remettre leurs gains et payer leur repas 15 francs. Un repas qui se composait souvent d’une boîte de conserve de haricots blancs. Si un salaire était promis aux mendiants, la plupart n’ont jamais rien reçu puisque l’argent de la nourriture et des cigarettes leur était déduit.

À ce stade, les membres de la famille bulgare et leur proche ont tous été entendus et se trouvent derrière les verrous. Prévenus de traite d’être humains et blanchiment d’argent, ils contestent les faits. L’instruction est menée par la procureure Alexandra Sigrist.

Ce coup de filet survient quelques mois après l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme sanctionnant la Suisse, et plus précisément Genève, en raison de son application de la loi sur la mendicité. Il était reproché au Canton d’avoir enfermé à Champ-Dollon une Roumaine de 28 ans dans l’impossibilité de s’acquitter de ses amendes pour mendicité. Dès lors, le procureur général Olivier Jornot a suspendu en février l’application de la loi sur la mendicité dans l’attente que les autorités politiques fixent le cadre.

Ces décisions ont-elles provoqué un appel d’air de mendiants? Sans décompte officiel, seules les observations de terrain permettent de se faire une idée subjective. Mais une source confrontée à la question de la mendicité au quotidien répond sans hésitation: «Il y a beaucoup plus de mendiants depuis la suspension de l’application de la loi. Les réseaux ont bien compris la situation juridique à Genève.» Avant l’été, Caritas ainsi que les polices municipale et cantonale confirmaient la présence accrue de mendiants dans les rues.

Nouvelle donne dans les tribunaux

Mais cette affaire porte davantage sur la question de la traite d’être humains que sur la mendicité. Dans ce champ, un véritable tournant s’opère dans les tribunaux suisses, où les juges se montrent toujours moins hésitants lorsqu’il s’agit de sanctionner l’exploitation de la misère humaine. En témoignent les récentes condamnations pour traite d’être humains par la justice genevoise. En quelques mois, une femme chinoise accusée de gérer un réseau de prostitution, un entrepreneur du bâtiment coupable d’avoir maltraité des ouvriers sur des chantiers ainsi qu’une une fratrie roumaine exploitant des travailleuses du sexe ont tous été reconnus coupable de traite d’êtres humains.

Ce mercredi, deux femmes devront répondre du même chef d’accusation devant le Tribunal correctionnel. Il leur est reproché d’avoir mis sur pied un réseau de prostituées brésiliennes à Genève.

