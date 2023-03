Prison genevoise – Menaces contre le directeur de Champ-Dollon: le TF tranchera La Chambre d’appel annule l’acquittement du gardien, auteur d’une lettre anonyme. Luca Di Stefano

Si le gardien a exprimé ses regrets et présenté ses excuses, «le courrier était bien constitutif d’une menace», selon la Chambre pénale d’appel et de révision. ARCHIVE

«Martin, ton projet on n’en veut pas. Tu veux voir qui est le plus fort… […] Tu verras… ABE.» Quand le directeur de Champ-Dollon (il n’est plus en poste à ce jour) reçoit cette lettre anonyme manuscrite, en 2020, la tension est à son comble entre les murs de la prison, où une réforme du fonctionnement est en cours.