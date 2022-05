Ville de Genève – Menacée sur les réseaux sociaux, Marie Barbey-Chappuis porte plainte Sur Facebook, un utilisateur a menacé de «faire sauter les dents» à la magistrate après ses décisions sur les forains et les terrasses. L’élue a décidé de saisir la justice. Théo Allegrezza

La conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis, chargée de la Sécurité et des Sports en Ville de Genève. PIERRE ALBOUY

Elle a hésité un moment, et puis non. Aucune raison de «banaliser» de tels agissements. La conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis a décidé de porter plainte après qu’un utilisateur de Facebook, mécontent de ses récentes décisions sur les terrasses et les forains, a menacé de lui «faire sauter les dents» dans un commentaire écrit mercredi sur le réseau social.