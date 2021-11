Tensions sur fond de réforme en prison – Menace envers le directeur de Champ-Dollon: gardien puni Dans un contexte tendu par la réforme Ambition, un fonctionnaire a été sanctionné sur les plans pénal et administratif. Fedele Mendicino

L e fonctionnaire , qui travaille à la prison depuis vingt-deux ans, a adressé une lettre d ’ excuses au directeur. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

À Champ-Dollon, la mise en place de la réforme Ambition n’en finit pas de créer des remous. Le mois dernier, le directeur de la prison, Martin von Muralt, avait annoncé qu’il allait jeter l’éponge «pour apaiser la situation», une démission qui fait suite à une révolte de gardiens révélée dans nos colonnes en juillet. Selon nos renseignements, une enquête pénale liée à ce contexte tendu a occupé le Ministère public: un gardien, déboussolé par les conséquences du projet sur sa vie privée, a glissé dans le casier de la direction, en octobre 2020, une lettre anonyme brocardant le dirigeant. Le courrier, qui anticipait le futur départ du patron de la prison, était adressé à «Martin ex-directeur» et contenait les termes suivants: «Martin, ton projet on n’en veut pas. Tu veux voir qui est le plus fort… […] Tu verras… ABE.»