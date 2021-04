Mesures de prévention – Menace de grippe aviaire sur Genève La maladie ne présente pas de danger pour l’homme et le dernier cas observé à Genève date de janvier 2017. Laurence Bezaguet Grobet

Image d’illustration LAURENT GUIRAUD

Il ne manquait plus que ça! Suite à la découverte, mardi, d’un foyer d’influenza aviaire hautement contagieuse, de type H5N8, dans la commune de Messery, en Haute-Savoie, le Service vétérinaire suisse ordonne des mesures préventives sur le Petit Lac. La maladie ne présente pas de danger pour l’homme et le dernier cas observé à Genève date de janvier 2017.

Ce foyer de grippe s’est créé dans une basse-cour à quelques kilomètres du lac. Alors que les enquêtes épidémiologiques sont en cours, une transmission aux oiseaux d’eau sauvages ne peut pas être exclue. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de Genève, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, ordonne une zone de contrôle sur les rives du lac Léman d’Hermance à Céligny, ainsi qu’une zone d’observation sur tout le reste du canton.

Dans un périmètre de 1 km bordant le lac, les volailles domestiques doivent notamment être alimentées et abreuvées en des emplacements inaccessibles aux oiseaux sauvages; les aires de sortie, y compris les bassins, doivent être protégées contre les oiseaux sauvages à l’aide d’un filet de maillage maximal de 4 cm. Si ces mesures ne peuvent être respectées, la volaille domestique doit être détenue dans des poulaillers ou autres systèmes d’élevage clos.

Dans la zone d’observation, c’est-à-dire le reste du canton, les détenteurs de plus de 100 gallinacés doivent consigner les animaux trouvés morts et les signes particuliers de maladie. Appeler le poste de police le plus proche ou la centrale des gardes de l’environnement au 022 388 55 00.

