Vous vous souvenez peut-être des images terribles d’enfants décharnés en Somalie il y a onze ans? De telles scènes risquent de se reproduire – et de prendre une ampleur sans pareille. L’Afrique de l’Est est confrontée à la pire sécheresse depuis des décennies. […] Des milliers de personnes sont contraintes de quitter leur région. La hausse du prix des denrées alimentaires ainsi que la situation politique instable aggravent encore la situation nutritionnelle.

Dans deux régions de Somalie, l’état de famine a déjà été déclaré. Entre octobre et décembre 2022, on estime que 6,7 millions de personnes seront affectées par une insécurité alimentaire aiguë. Chaque jour, des enfants somaliens en bas âge sont hospitalisés pour soigner une malnutrition telle qu’elle met leur vie en danger.

Nos collègues de l’Unicef sur place expliquent que des mères souffrant de la faim parcourent des dizaines de kilomètres avec leurs jeunes enfants et sont à bout de forces. Nos collègues décrivent l’arrivée de ces femmes dans les centres de santé publics soutenus par l’Unicef; elles espèrent y trouver de l’eau, de la nourriture et des possibilités de traitement pour leurs enfants. Nos collègues rapportent aussi que des familles vendent leurs filles par le biais d’un mariage précoce, dans l’espoir qu’elles ne mourront pas de faim.

Les images et les récits qui nous viennent de l’Afrique de l’Est rappellent celles de 2011. Plus de 260’000 personnes ont alors perdu la vie en Somalie. En réalité, une telle crise alimentaire peut être évitée car elle est prévisible. Au sein de la communauté internationale, on soutenait qu’une souffrance collective d’une telle ampleur ne devrait plus jamais se reproduire et qu’à l’avenir il faudrait agir plus tôt. Malgré l’engagement mondial pris alors pour prévenir de telles crises, les appels à l’aide des autorités locales, des organisations onusiennes et des ONG sont restés pour l’heure en grande partie sans effet. […].

Conclusion: le temps s’écoule au détriment de la population de l’Afrique de l’Est qui souffre de la faim. Il est donc plus urgent que jamais d’alimenter l’aide d’urgence pour les enfants et leurs familles afin de sauver les vies en danger. Cette aide suffira peut-être à éteindre un brasier unique, mais elle ne suffira pas à éteindre un incendie à grande échelle. Sans des mesures et des investissements de plus grande ampleur et durables, les enfants risquent de mourir dans des proportions que nous n’avons plus connues depuis un demi-siècle. […]

Un changement de système s’impose. Nous devons soutenir des programmes innovants qui protègent les familles contre les effets du changement climatique. Nous devons unir nos forces pour agir: les gouvernements, les autorités locales et la communauté internationale, ainsi que le secteur privé et les organisations de l’humanitaire et du développement. C’est maintenant que ces enfants ont besoin de notre soutien.

