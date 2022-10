Prix Nobel de la paix – Memorial célébrée à l’Ouest, mais jugée à Moscou L’organisation de défense des droits de l’homme est colauréate de la prestigieuse récompense. Dissoute en Russie, elle se bat en justice pour s’opposer à la saisie de ses locaux. Benjamin Quénelle - Moscou

«Ce prix donne de la force morale […] à tous les militants russes des droits de l’homme», ont réagi le président de Memorial, Ian Ratchinski, et Oleg Orlov, figure de l’ONG, à la sortie du tribunal. Moscou, 7 octobre 2022. ALEXANDER NEMENOV/AFP

Nobélisée à l’Ouest, mais sur le banc des accusés à Moscou. C’est entre joie et inquiétude que Memorial a appris vendredi qu’elle recevait, conjointement avec le militant biélorusse Ales Bialiatski et l’ONG ukrainienne Centre pour les libertés civiles, le Prix Nobel de la paix 2022. «Au moment où les défenseurs des droits de l’homme, russes et européens, nous félicitent, nous sommes là, une fois encore, dans un tribunal…», déplore Irina Galkova, l’une des membres bénévoles les plus actives de Memorial.