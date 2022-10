Actualités musicales – Mémoires d’un vieux Nirvana, combat du jazz fusion et limpidité de Mozart Le chanteur des Foo Fighters se raconte, le saxophoniste Shabaka Hutchings file sur la comète du jazz et Kristian Bezuidenhout expose le compositeur autrichien. Boris Senff Francois Barras Rocco Zacheo

L’après Nirvana de Dave Grohl

Le chanteur du groupe américain Foo Fighters, Dave Grohl au festival Lollapalooza à Hoppegarten près de Berlin, le 10 septembre 2017. KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Devenir une rockstar n’a pas épuisé l’enthousiasme de Dave Grohl. Légères malgré les drames, ses Mémoires plongent dans 40 ans de musique.L’histoire de Dave Grohl est unique à tous les points de vue, et cela méritait bien un livre, qu’il se décida à écrire lorsque cet hyperactif se retrouva coincé chez lui en 2020. Comme tous les fous de rock nés au terme des années 1960, le natif de Virginie rêvait de jouer dans le plus grand groupe de rock du monde: il le fit à la batterie de Nirvana, massacrant les fûts derrière Kurt Cobain. L’ascension fut immédiate, l’implosion plus rapide encore, dans la détonation d’un fusil le 5 avril 1994.