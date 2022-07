Lettre du jour – Même quand l’école s’arrête… Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 30 juin

Chouette, voilà l’été! On va pouvoir profiter de la belle saison en famille, être davantage avec les enfants. Euh non. L’école a annoncé aux parents qu’elle fermait du lundi 4 juillet au lundi 22 août cette année. Cela fait sept semaines où le service public chargé de l’éducation des enfants ne les accueille plus. En plus des six semaines de congés scolaires dans l’année, ça fait treize semaines, sans compter quelques jours fériés ici et là. En Suisse, tout salarié a droit à quatre semaines de vacances par an. Pas besoin d’avoir fait l’uni en maths pour voir que ça ne joue pas.

La perspective de l’été devient glaçante. Le patron met la pression. L’été, source de vacances et de détente pour les plus fortunés ou chanceux, devient un casse-tête et une source d’inégalités pour les plus précaires, classes moyennes, travailleurs pauvres et chômeurs.

Si, dans les années 60, le rythme de la société, les exigences du monde du travail, des familles plus élargies, permettaient en partie de faire face, en 2022, c’est fini. Pour la majorité des gens, les moins fortunés, les plus fragiles, quand un service public fondamental s’arrête, c’est l’enfer. Les temps de déplacement pour aller travailler, l’impossibilité de joindre les deux bouts avec un seul boulot, l’éclatement des familles, la pression mise sur les travailleurs mettent des milliers de familles et enfants au purgatoire.

«Une vraie politique familiale permettrait de lutter contre les spirales vicieuses de la précarisation. Et cela, été comme hiver, même quand l’école s’arrête.»

Pas de parascolaire, c’est un repas en plus à préparer chaque jour. Occuper les enfants, c’est des dépenses supplémentaires, mais surtout, une exigence de temps et de disponibilité maximale. Pour celles et ceux qui n’ont pas d’emploi, c’est l’impossibilité de faire des recherches et d’en trouver un. Regrettable, car durant l’été, ça engage dans les hôtels et les restaurants, on y manque de bras. Mais qui s’occuperait alors des enfants? Et à quoi bon travailler uniquement pour payer quelqu’un qui garderait les petits?

Pour les plus fragilisés, les enfants auront été confiés à quelqu’un (pas forcément formé, c’est la survie, le système D) ou on les laissera se débrouiller seuls, devant la télé. Bonjour les dégâts, mais pas le choix. Et puis, à la rentrée, certains enfants auront pris du retard sur les gamins des familles plus aisées qui les auront emmenés en vacances, voir des musées, permis de développer des compétences en lecture, etc. Fatalité? Non. Une vraie politique familiale permettrait de lutter contre les spirales vicieuses de la précarisation. Et cela, été comme hiver, même quand l’école s’arrête.

Sylvain Thévoz, député PS au Grand Conseil

