Tennis – Même malmené, Casper Ruud reste invincible en Suisse Le Norvégien a renversé Matteo Berrettini en trois manches (4-6 7-6 6-2) dimanche en finale du Swiss Open de Gstaad. Le joueur de 23 ans conserve donc son titre dans l’Oberland bernois. Chris Geiger

Casper Ruud a conservé son titre à Gstaad. AFP

La finale de rêve du Swiss Open de Gstaad était attendue, elle a tenu toutes ses promesses dimanche sur le court central de la Roy Emerson Arena. Casper Ruud (ATP 5) et Matteo Berrettini (ATP 15), les deux premières têtes de série du tournoi, ont offert un spectacle de qualité et un certain suspense au public bernois, qui avait fait le plein. Malmené durant près de deux manches, le Norvégien a fini par inverser la tendance pour finalement s’imposer 4-6 7-6 6-2, en 2h33’ de jeu.

Tenant du titre dans la station bernoise, le Scandinave est revenu de très loin face à son adversaire romain. Plus clinique dans les moments clés du set initial, ce dernier a logiquement pris les devants après s’être emparé du service adverse au cinquième jeu sur une grossière faute du joueur de 23 ans.

Finaliste à Wimbledon l’année dernière, Matteo Berrettini a surtout raté le coche lors de la deuxième manche. L’Italien, alors injouable sur son service, n’est pas parvenu à concrétiser sa domination. Tout proche du break à deux reprises, le droitier de 26 ans a déchanté lors du tie-break (perdu 7-4). Le tournant du match.

Le Transalpin, qui visait un troisième titre consécutif sur le circuit ATP après ses triomphes à Stuttgart et au Queen’s en juin dernier, a irrémédiablement dû laisser filer Casper Ruud vers la victoire dans la manche décisive. Le finaliste du dernier tournoi de Roland-Garros demeure ainsi invaincu sur territoire helvétique puisqu’il avait déjà soulevé le trophée l’été dernier à Gstaad et qu’il demeure le double tenant du titre au Geneva Open.

Les deux joueurs se retrouveront la semaine prochaine sur la terre battue de Kitzbühel (Autriche), où ils seront à nouveau les deux premières têtes de série du tournoi (ATP 250).

