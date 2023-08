La Fédération des sociétés de pêche genevoises (FSPG), sous le patronat de la Fédération suisse de pêche (FSP), organise tous les deux ans une «Journée suisse des poissons». Cette manifestation s’inscrit dans le combat, notamment au niveau politique, que mène depuis des décennies la FSP en faveur de milieux aquatiques préservéset de populations saines et durables de poissons.

Bien entendu, les pêcheuses et pêcheurs capturent et consomment des poissons, mais en respectant les réglementations en vigueur afin que cette ressource alimentaire soit exploitée durablement. Prélever l’intérêt sans entamer le capital: c’est ainsi que l’on peutrésumer l’action des pêcheuses et pêcheurs suisses vis-à-vis de leurs prises.

Initialement intitulé «Journée suisse de la pêche», cet événement a évolué et se focalisedorénavant davantage sur les êtres mystérieux et généralement hors de portée de nos regards: les poissons qui peuplent nos eaux. Il s’agit d’une journée d’action pour intéresser le grand public aux milieux aquatiques et aux poissons, pour l’informer sur la pêche et pour montrer la contribution des pêcheuses et pêcheurs à l’entretien et à la conservation de ces habitats.

La manifestation se déroulera le samedi 26 août de 9 h 30 à 16 h dans le cadre de la Maison de la pêche des Eaux-Vives, quai Gustave-­Ador, et fera la part belle aux activités ludiques et aux stands d’information. Différents concours et activités seront proposés aux enfants, à leurs parents et aux personnes intéressées.

En vedette cette année, le brochet, «un super ambassadeur pour la biodiversité». Avec ce slogan, nous voulons, d’une part, faire un clin d’œil auformidable et vaillant poisson qu’est le brochet, et, d’autre part, sensibiliser au thème de la biodiversité. Le brochet est grand, fort et sait se défendre. Il est tout aussi apprécié par la pêche de loisir que par la pêche professionnelle. C’est pourquoi la Fédération suisse de pêche (FSP) l’a élu poisson del’année 2023.

La FSP a délibérément choisi un poisson qui, grâce à sa taille, sa dominance dans les eaux et sa beauté, est un excellent ambassadeur. Même le brochet, qui prend avec assurance ce qu’il veut, qui est au sommet de la chaîne alimentaire, même cette espèce de poisson est sous pression. Beaucoup de choses le mettent en difficulté: les rives urbanisées des lacs et cours d’eau, le réchauffement climatique, des débits résiduels trop faibles, l’absence de dispositifs de migration piscicole et les pesticides dans les eaux.

Pour résumer: la pression sur la biodiversité des habitats aquatiques, leur flore et leur faune, est énorme et sous-estimée dans la perception du public. La Journée des poissons est l’occasion d’attirer l’attention sur l’importance de la biodiversité, avec l’ambassadeur positif et puissant qu’est le brochet.

Maxime Prevedello Secrétaire de la Fédération des sociétés de pêche genevoises. DR

