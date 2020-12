Beau livre – Méliès, le truqueur qui a tout inventé Le magicien du septième art verra son musée à la Cinémathèque française rouvert dès janvier. En attendant, ses héritiers le mettent en boîte. Cécile Lecoultre

Méliès sur l’affiche annonçant l’ouverture de son musée à la Cinémathèque française en janvier 2021. DR

Le réalisateur Martin Scorsese vénère les magiciens. «On descend tous de Méliès», proclame l’Américain. Pourtant, l’inventeur des effets spéciaux de carton-pâte aurait dû, en bonne logique, achever une vie de cordonnier en rentier, comme son père. L’artiste préféra dilapider la fortune familiale dans le cinématographe, art trompeur qui venait d’apparaître à Paris. Lui son premier truc, c’est «la logique de l’absurde». Et des trucs, il va en inventer des centaines.

Un somptueux ouvrage montre la richesse du fonds Méliès à la Cinémathèque française, publié chez Flammarion. DR

En 526 films, de 1896 à 1912, le magicien de Montreuil mettra en boîte fantaisie et absurde, voyage sur la Lune et aventures terrestres fantastiques. Ses héritiers à leur tour le racontent dans une somme qui, elle aussi, déplace les montagnes, capture des créatures monstrueuses et plonge dans des océans infinis d’imagination. Riche de citations anciennes, Eisenstein, Cocteau, Epstein, Man Ray, etc., étoffé de témoignages récents, Jean-Pierre Jeunet, Guillermo Del Toro, Tim Burton ou George Lucas, l’ouvrage introduit la nouvelle mouture du musée Méliès que la Cinémathèque française annonce en janvier 2021.

À l’iconographie reproduite sur papier épais et mat répondent les textes des experts de l’œuvre, rassemblés par Laurent Mannoni, directeur du patrimoine de la Cinémathèque française. DR

Venue de l’institution dont les fonds regorgent en la matière, toute une cosmogonie s’étale dans ces pages à l’iconographie soignée, au mat noir et blanc. «Les collections de la Cinémathèque sont si vastes sur le sujet qu’une nouvelle exploration pouvait être entreprise», souligne le coordinateur de l’ouvrage, Laurent Mannoni. Le maître tape toujours dans l’œil, et pas seulement celui de Mme la Lune. Ainsi de Godard, qui y va de sa vanne: «Pour savoir faire du cinéma, il nous faut retrouver Méliès et pour ça, pas mal d’années Lumière sont encore nécessaires.» Nous y sommes.