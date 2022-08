Dans le conflit qui oppose la Chine continentale à l’île de Taïwan, la question n’est pas tant de savoir si la récente visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Madame Nancy Pelosi, était opportune ou non, mais plutôt de savoir si les peuples ont droit à l’autodétermination et à vouloir vivre en démocratie.

À cet égard, la récente prise de position de Jean-Luc Mélenchon, truculent tribun de La France insoumise, a de quoi stupéfier plus d'un individu sensible à la question des droits humains, provoquant même quelques tremblements au sein de la grande alliance de la gauche française, la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). En effet, le leader insoumis est allé jusqu'à considérer que «Taïwan est une composante à part entière de la Chine» et qu'il fallait que «les Chinois règlent le problème entre eux» sur son blog, évoquant au passage une «provocation» pour décrire la visite de l'élue américaine.

«en évoquant une seule Chine, Monsieur Mélenchon rend invisible l’identité même de Taïwan en tant qu’État» Yannick Maury

Les déclarations de Monsieur Mélenchon sont problématiques à plus d’un titre, puisqu’elles nient tout d’abord le droit aux Taïwanaises et aux Taïwanais de se déterminer en tant que nation et de choisir librement leur futur. Pire: en évoquant une seule Chine, Monsieur Mélenchon rend invisible l’identité même de Taïwan en tant qu’État et renforce son isolement sur la scène internationale, reprenant au passage sans recul critique la rhétorique propagandiste du régime de Xi Jinping.

Par ailleurs, refuser d’aider le peuple taïwanais (24 millions d’habitants) face à l’ogre chinois (1,4 milliard d’habitants et troisième puissance mondiale en nombre de têtes nucléaires!), sous prétexte d’éviter une supposée ingérence dans les affaires politiques chinoises, c’est laisser se dérouler un conflit totalement inégal.

En somme, c’est un peu comme voir un enfant de dix ans se faire racketter par une bande de dix loubards armés jusqu’aux dents et refuser de lui porter assistance, en arguant que ça ne nous regarde pas et que de toute façon nous ne le connaissons pas.

«L’absence de prise de position ferme en cas d’agression d’un État isolé par une grande puissance revient à se ranger du côté de cette dernière. Yannick Maury

La posture dite de «non-alignement», c’est-à-dire une politique de neutralité passive vis-à-vis de blocs en conflit, que semble adopter l’ex-présidentiable français, ne peut que profiter au plus fort, en l’occurrence le régime chinois.

L’absence de prise de position ferme en cas d’agression d’un État relativement isolé par une grande puissance revient, indirectement, à se ranger du côté de cette dernière. La seule réponse démocratique à cette situation est un donc un soutien sans faille à Taïwan, puisque de toute façon «un pays démocrate, c’est forcément une provocation pour une dictature», comme l’a très bien rappelé Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Écologie Les Verts (EELV).

Yannick Maury

