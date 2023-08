Mélenchon aux Amfis de LFI – «Nous vivons la jonction entre la droite et l’extrême droite» Sur fond de division tactique, la gauche française peut-elle gagner face au Rassemblement national? Reportage à Valence, chez La France insoumise, où se joue la subtile opposition entre Mélenchon et Ruffin. Alain Rebetez - Valence

Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de LFI, durant sa conférence de vendredi. JEFF PACHOUD/AFP

Il y a des hasards qui prennent figure de symbole. L’an dernier, le soleil brillait sur la France insoumise réunie pour son université d’été, les Amfis de Valence. Jean-Luc Mélenchon venait de réussir le tour de force d’unir la gauche dans la Nupes, il en passait pour l’homme fort, il rayonnait. Un an plus tard, une averse a douché les militants peu après son discours, vendredi soir, et le lendemain un crachin tenace noyait le site, comme si la météo était au diapason de l’ambiance politique. Fini le soleil de la Nupes, l’alliance de gauche est en crise et se déchire depuis des mois autour d’une obscure querelle tacticienne: faut-il ou non une liste unique de la gauche aux élections européennes de juin 2024?