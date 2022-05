France – Mélenchon annonce qu’il ne se représente pas à Marseille Jeudi, le candidat Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu’il ne serait pas candidat à Marseille lors des législatives. C’est l’eurodéputé Manuel Bompard qui va le remplacer.

Jean-Luc Mélenchon. AFP

Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, 70 ans, a annoncé, jeudi à Marseille (France), qu’il ne se représentera pas dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône pour les législatives, précisant au passage l’investiture de son directeur de campagne, l’eurodéputé Manuel Bompard.

«Alors, monsieur, pourquoi ne serez-vous pas candidat à la législative?» me demande-t-on. Parce que c’est Bompard qui le sera, c’est une des figures parmi les plus éminentes de la nouvelle génération, je vous le confie, il faut l’élire», a lâché le leader de la France Insoumise, lors d’un «apéro populaire» en plein air: «On va gagner et je serai Premier ministre», a-t-il conclu, devant quelque 300 militants.

Sans en dire plus, et sans présenter plus précisément Manuel Bompard, le leader insoumis l’a assuré: «On va gagner, et je serai Premier ministre». «Dans tous les pays d’Europe, on vote pour un Premier ministre, nous on élit un monarque. C’est pas pour autant qu’on est obligé d’oublier comment ça fonctionne la démocratie», a-t-il cinglé.

Fort de ses 22% au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui vise une majorité à l’Assemblée nationale avec son union des gauches (Nupes), avait plusieurs fois laissé entendre qu’il «se préparait plutôt à l’idée d’être Premier ministre qu’à l’idée d’être de nouveau député». «Je pense que nous serons au second tour dans au moins 80% des circonscriptions», a parié l’ancien sénateur: «Nous sommes les favoris, tant qu’on ne fait pas de bêtises», avait-il lancé auparavant, estimant que cette élection législative, «c’est celle qui va donner le mandat politique».

Selon les premières projections des sondeurs, la Nupes est créditée de 28% des suffrages et de 105 à 168 sièges.

Jean-Luc Mélenchon lègue donc à Manuel Bompard sa 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, dans le centre populaire de Marseille, qu’il avait décrochée haut la main en 2017 (59,85%) et où il a dépassé les 54% des voix au premier tour de la présidentielle le 10 avril. Un résultat qui l’avait «beaucoup ému», avait-il confié en votant au second tour, reconnaissant être «une pièce rapportée ici».

«Parachuté» ?

Manuel Bompard, 36 ans, est lui originaire de la région Auvergne Rhône-Alpes. Né à Firminy (Loire), il a grandi dans la Drôme et a quitté très récemment Toulouse pour s’installer dans la circonscription. «Même si, avec la campagne, j’ai passé l’essentiel de mon temps à Paris», a-t-il concédé devant une poignée de journalistes.

«Il est très bien, mais il est parachuté», s’est agacée Geneviève, 62 ans, Marseillaise pur jus, qui aurait préféré un profil avec une «légitimité locale» comme le militant Kevin Vacher, qui s’est énormément investi pour lutter contre le logement indigne après l’effondrement meurtrier de deux immeubles au cœur de la ville, en 2018, et dont le nom circulait.

«Ici c’est une lutte politique très symbolique», lui a répondu Harvey Camous, un militant très actif de 28 ans, qui adoube au contraire ce choix: «Un député doit être présent localement mais aussi porter un discours national».

«Sincérité»

Manuel Bompard, en costard mais sans cravate rouge, comme le fait remarquer un militant, a lui assuré arriver «en sincérité, avec l’objectif de militer ici, de faire avancer les sujets, les batailles». Et il reconnaît qu’«il y avait une volonté de continuer à avoir une candidature insoumise sur cette circonscription, et une figure du parti».

Docteur en mathématiques, directeur de campagne du leader insoumis lors des présidentielles 2017 et 2022, il fut ces derniers jours le négociateur pour LFI afin de sceller la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Député européen depuis 2019 (mandat qu’il devra abandonner s’il est élu), il avait été candidat aux législatives de 2017 en Haute-Garonne, où il avait été battu par une candidate LREM au second tour.

En 2017, Jean-Luc Mélenchon avait décroché cette circonscription de Marseille au second tour face à la LREM Corinne Versini. Cette année, le candidat Nupes aura notamment face à lui Najat Akodad (Renaissance, la nouvelle LREM) et Solange Biaggi (LR).

