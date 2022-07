Les films maudits (1/7) – «Mektoub My Love: Intermezzo», scandale et micmac juridique Le dernier film de Kechiche, taxé de pornographique au Festival de Cannes 2019, pourrait ne jamais sortir. Explications. Pascal Gavillet

Baignades le jour, discothèque la nuit, le menu plantureux d’un film qui ne laissa personne indifférent à Cannes en 2019. LOIC VENANCE/AFP

Les films maudits 1/7 Afficher plus Inachevés ou censurés, détruits ou perdus, certains films traînent une réputation maudite dans l’histoire du cinéma. Comme le dernier Kechiche, qui date de 2019 et que vous risquez de ne jamais voir.

C’était hier. Au printemps 2019, en plein Festival de Cannes. Le nouveau film d’Abdellatif Kechiche y avait été retenu à la dernière minute en compétition officielle. «Mektoub My Love: Intermezzo» s’intercale entre «Mektoub My Love: Canto Uno» et l’hypothétique «Mektoub My Love: Canto Due».