40 bougies – Meghan Markle veut aider des femmes à reprendre le travail Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a marqué mercredi son 40e anniversaire avec une vidéo dans laquelle elle demande à ses amis d’aider les femmes à reprendre le travail après la pandémie.

Dans une courte vidéo, on peut voir Meghan Markle, ancienne actrice et épouse du prince Harry, plaisanter avec la comédienne Melissa McCarthy, deux mois après avoir accouché de son deuxième enfant, Lilibet.

«Parce que je fête mes 40 ans, je demande à 40 amis de donner 40 minutes de leur temps pour aider à guider une femme qui se prépare à retourner sur le marché du travail», dit ensuite la duchesse. «Je pense que si nous le faisons tous, et que nous consacrons 40 minutes à un geste de ce genre, cela provoquera un effet d’entraînement», a-t-elle ajouté. Des millions de personnes à travers le monde ont perdu leur emploi en raison de la pandémie de Covid-19.

Dans la vidéo, on peut voir à un moment le prince Harry jongler.

Le couple habite désormais une région huppée de Californie, près de certaines des célébrités américaines les plus riches.

Après avoir annoncé qu’ils quittaient la famille royale britannique, Harry et Meghan avaient accordé en mars de cette année un entretien choc à l’animatrice de télévision Oprah Winfrey. Entre autres révélations explosives, ils rapportaient qu’un membre de la famille royale, qu’ils ne nommaient pas, s’était inquiété de la couleur de peau qu’aurait leur fils Archie, avant sa naissance, sa mère étant métisse.

Depuis, le prince Harry a annoncé qu’il publierait fin 2022 des mémoires retraçant ses «erreurs» et les «leçons qu’il a apprises», selon sa maison d’édition. Et la fondation Archewell, gérée par Harry et Meghan Markle, a annoncé que cette dernière produirait pour Netflix une série animée pour encourager les jeunes filles à s’émanciper, inspirée de personnages féminins qui ont marqué l’Histoire. Ils ont aussi signé de lucratifs partenariats avec les plateformes Netflix et Spotify.

