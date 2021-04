Lettre du jour – MEG : le mot et la chose Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 30 mars

Et voilà que le directeur du Musée d’ethnographie, victime comme tant d’autres de la mode de la «culture de l’annulation» (cancel culture), invite la population genevoise à rebaptiser une des institutions les plus attachantes de notre paysage culturel («TdG» 25.03.21).

«Le mot «ethnographie» renvoie à une discipline du XIXe siècle. C’est une relique d’un passé colonial que nous ne souhaitons plus valoriser aujourd’hui», nous dit-il. Une telle méconnaissance de ce qu’est devenue l’ethnologie aujourd’hui est consternante. Elle appelle quelques observations.

Notons tout d’abord que le problème de la décolonisation est surtout un problème d’historien. On le voit avec le débat actuel en France autour du Rapport Stora sur la colonisation de l’Algérie. Ce n’est pas parce que certaines pièces de la collection du MEG ont été acquises dans des pays colonisés que leur étude et leur présentation au public constituent nécessairement une apologie du colonialisme. C’est même en général le contraire!

En second lieu, l’ethnologie et sa mise en forme, l’ethnographie, ont considérablement évolué, comme la plupart des autres sciences humaines telles que la sociologie, en l’occurrence précisément sous l’effet de la décolonisation!

Contrairement à ce que suggère le directeur du MEG, la discipline ethnologique n’est plus cette «science des races» qu’elle a pu être au XIXe siècle. On n’est plus à l’époque des zoos humains ou des dioramas poussiéreux!

Elle n’est même plus celle des pionniers du tournant du siècle, Lucien Lévy-Bruhl, Marcel Mauss ou Paul Rivet. Depuis Lévy-Strauss, l’ethnologie a su faire son autocritique. Elle s’est métissée intellectuellement. Elle a élargi ses champs d’investigation à l’hybridation, aux transferts culturels, à la mixité, au présent, à la politique. Bref, c’est une discipline absolument de notre temps qui s’est largement ouverte à l’anthropologie sociale et culturelle actuelle avec l’objectif urgentissime à notre époque de repli identitaire, de défendre l’universalité générique de l’humanité telle qu’elle se réalise dans ses formes culturelles particulières, dans le pluralisme des civilisations.

Monsieur le directeur du MEG, rappelez-vous que le mot ne décide pas du concept. Jamais. Vous voulez priver votre musée de sa discipline. Allez-vous nous proposer d’abolir l’usage du terme philosophie puisque, depuis la plus haute Antiquité, des sociétés esclavagistes l’ont pratiquée?

Bernard Zumthor

