Aberration nutritionnelle – Méfiez-vous du cracking alimentaire Blé, lait, œufs… les aliments bruts sont «cassés» pour en extraire des éléments très prisés de l’industrie agroalimentaire, qui les utilise massivement comme épaississant, émulsifiant, colorant et on en passe. Geneviève Comby

Si l’étiquette comporte plus de six ingrédients, il y a plus de trois chances sur quatre qu’il s’agisse d’un aliment ultratransformé. Kniel Synnatzschke/plainpicture

L’être humain transforme sa nourriture depuis la nuit des temps. On cuit, on sale, on pasteurise, on fermente, on gazéifie. Aujourd’hui, pourtant, d’autres transformations se produisent à l’abri des regards. Les industriels parlent d’innovations, d’ingénieuses méthodes leur permettant d’accroître la sécurité et la longévité des aliments que nous mangeons.

Rassurant? Pas vraiment. Une de ces méthodes, omniprésente dans l’élaboration des produits ultra-transformés, s’appelle le «cracking» moléculaire. Elle est pratiquement inconnue du grand public et c’est bien dommage, car il est à parier que les consommateurs réfléchiraient différemment en faisant leurs courses s’ils en savaient plus.