Elisabeth Borne, première ministre – «Méfiez-vous d’elle, elle peut réserver des surprises» Après une nomination sans enthousiasme et des premières semaines difficiles, Elisabeth Borne impose par petites touches son statut de patronne du gouvernement français. Alain Rebetez - Paris

Peu connue, Elisabeth Borne est présente depuis 5 ans dans tous les gouvernements d’Emmanuel Macron. AFP

Après le souriant et plein de rondeurs Jean Castex, le contraste est saisissant. Elisabeth Borne est tout le contraire. Voilà une femme à l’allure austère, réservée, une bûcheuse de dossiers réputée implacable, à la fois superqualifiée et hypercompétente mais qui semble devoir se justifier comme d’une tare de toutes ces qualités. Qui donc est cette femme trois fois ministre et désormais première d’entre eux, présente depuis cinq ans dans tous les gouvernements d’Emmanuel Macron et pourtant figure mal connue et presque effacée jusqu’à présent?