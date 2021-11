Tennis – Medvedev et Zverev lancent enfin le Masters Au terme, jusqu’ici, du plus beau combat de la semaine à Turin, Daniil Medvedev a battu Alexander Zverev 6-3 6-7 7-6 lors du choc du groupe rouge. Jérémy Santallo

Face à Daniil Medvedev (à g.), la série noire continue pour Alexander Zverev. Reuters

Alexander Zverev, No 3 mondial, va commencer à faire un blocage avec Daniil Medvedev, qui le devance au classement ATP. Les deux hommes étaient pourtant à égalité parfaite (5-5, dix confrontations sur dur) avant leurs retrouvailles, mardi, pour le tournoi des Maîtres. Mais c’est le champion olympique allemand qui restait sur quatre revers de rang face au récent lauréat de l’US Open, le dernier en date il y a dix jours en demi-finale de Paris-Bercy (6-2 6-2).

La confiance de Medvedev

Vainqueur en trois sets d’Hurkacz, dimanche, sans avoir concédé la moindre balle de break, Medvedev en a sauvé deux dès sa première mise en jeu, grâce à un ace et une attaque sur le côté droit de Zverev. Emprunté sur son jeu de jambes en début de partie, «Sascha» a commis une vilaine double faute à 30A sur le jeu suivant. Et sur le point d’après, Medvedev a collé un immense retour en coup droit pour mieux entrer dans le terrain et réaliser le premier break de la rencontre à la volée (2-0).

Le Russe de 25 ans a failli lâcher son avantage dans la foulée mais, faisant face à une troisième balle de break contre lui, il a pris tous les risques sur son second service et a frappé un revers terrible dans l’angle du court. À ce moment-là, Medvedev transpirait littéralement la confiance et c’est en toute logique qu’il empochait le gain de la première manche après 38 minutes (6-3).

Faute de pied sévère

Le protégé de Gilles Cervara a eu deux occasions d’enfoncer le clou lors du premier jeu de la seconde manche. Mais Zverev n’a pas tremblé - un service gagnant et un ace. À 3-3, sur une nouvelle balle de break en sa faveur, Medvedev s’est par contre montré trop attentiste à l’échange. Et à 4-4, alors qu’il menait 00-30 sur le service adverse, le natif de Moscou a fait deux erreurs très inhabituelles, pour lui, en coup droit…

Il a fini par le payer au prix fort lors d’un tie-break (3-7) qui a basculé après qu’il a été pénalisé pour une (sévère) faute de pied. Frustré par le public «très intelligent» du Pala Alpitour, qui a chaudement applaudi le smash au corps de Zverev pour conclure le jeu décisif, Medvedev n’a pas caché son mécontentement pendant que l’Allemand haranguait la foule. Le set décisif n’aurait pas pu être mieux lancé.

À des années-lumière du non-match de Paris-Bercy, la rencontre s’est transformée en véritable combat, du fond de court mais surtout au service où les deux hommes ont singulièrement haussé le curseur. Cela ne pouvait que se finir au tie-break et dans celui-ci, Medvedev, qui s’est retrouvé mené 2-4, a fini par lâcher un demi-sourire jubilatoire après sa troisième balle de match (8-6). Face au Russe, la série noire continue pour Alexander Zverev.

Afficher plus Blessé aux abdominaux lors de son premier match contre Zverev dimanche, l’Italien Matteo Berrettini a déclaré forfait pour son deuxième match mardi soir. Il est remplacé par son compatriote Jannik Sinner, qui défiera le Polonais Hubert Hurkacz. Une victoire de ce dernier qualifierait Daniil Medvedev pour les demi-finales avant même les dernières parties du groupe rouge jeudi.

Jérémy Santallo

