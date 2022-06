«Mon fidèle berger allemand vient de mourir et j’en suis profondément affecté… Je voudrais le garder près de moi, dans mon jardin, en lui aménageant une petite tombe. En ai-je le droit?

Gilbert, Veyrier

Toutes nos condoléances pour la perte de votre compagnon.

Malheureusement, la réglementation suisse est assez stricte quant à ce qu’il est autorisé de faire avec la dépouille d’un animal.

Un texte au nom assez peu amène pour la circonstance, «l’ordonnance concernant les sous-produits animaux», prévoit en son article 25 que seuls les animaux de petite taille, par quoi il faut comprendre ceux de moins de 10 kg, peuvent être enterrés dans un terrain en propriété privée.

L’annexe 7 de cette ordonnance donne des indications très précises sur la manière de procéder lorsqu’on veut enterrer un animal dans son propre jardin: en particulier, certaines zones sont proscrites, notamment celles de protection des eaux souterraines et les régions menacées d’inondations, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou particulièrement exposées à l’érosion.

«Les cadavres de petits animaux doivent être enfouis à 2 m au moins au-dessus de la nappe phréatique et être recouverts d’une couche de terre d’au moins 1,2 m.»

Par ailleurs, l’ordonnance précise que les cadavres d’animaux doivent être enfouis à 2 mètres au moins au-dessus du niveau de la nappe phréatique et être recouverts d’une couche de terre d’au moins 1,2 mètre. Cette dernière règle a pour but d’éviter que d’autres animaux ne viennent déterrer la dépouille.

L’enterrement que vous envisagez pour votre chien, dont le poids dépasse selon toute vraisemblance la limite précitée, ne semble dès lors pas envisageable.

Il n’est pas non plus possible d’enterrer votre animal dans la forêt, quel que soit son poids.

Si laisser le corps de votre chien au centre de collecte des cadavres d’animaux n’est pas envisageable pour vous, il vous reste l’option du cimetière ou du crématoire animalier.

Le vétérinaire qui s’occupait de votre ami à quatre pattes pourra sans doute vous renseigner de manière plus détaillée au sujet des lieux où une telle cérémonie peut être organisée près de chez vous.

Pascal Rytz Afficher plus Avocat. TDG

