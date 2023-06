La récente annonce de la mort d’au moins 79 personnes, du sauvetage de plus d’une centaine d’autres, tandis que 600 passagers sont encore portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large du sud de la Grèce, nous rappelle brutalement la situation inacceptable et l’ampleur des abus auxquels sont confrontés les demandeurs d’asile fuyant les persécutions et les zones de conflit à travers le monde. La Grèce l’affirme: il s’agit de l’une des plus grandes tragédies maritimes qu’elle n’ait jamais connue.

Malheureusement, l’histoire ne fait que se répéter. L’étendue des mesures de dissuasion prises par les autorités le long des routes migratoires et la violence des méthodes utilisées pour prévenir les embarcations d’accoster ne peuvent que susciter de la révolte.

Le nombre d’arrivées sur la «forteresse européenne» par la mer, dont les îles grecques, a en effet considérablement augmenté. En 2022, le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) faisait état de 159’410 arrivées en Europe, alors que le Geo Barents, le bateau de recherche et de sauvetage en Méditerranée de Médecins sans frontières (MSF), secourait plus de 3800 personnes la même année. Loin de l’attention médiatique, le sort de nos semblables est au mieux ignoré et, au pire, largement passé sous silence.

«L’Europe s’est construite autour de migrations de populations. Aujourd’hui, il semble que l’inversion du sens de ces mouvements de populations les ait rendus inacceptables.»

Confrontées à des situations désespérées qui ne leur laissent pas d’autre choix que de fuir, ces personnes préfèrent actuellement encourir des risques toujours plus grands, afin de trouver un avenir meilleur et un environnement sécurisé. Trop nombreuses pour être citées ici, ces situations résultent le plus souvent de conflits qui s’inscrivent dans la durée, de tueries qui ciblent certaines communautés et quelquefois sur la base de leur identité, de la destruction des moyens de subsistance lors de guerres d’épuisement, de catastrophes naturelles ou encore d’absence de perspectives économiques à court ou moyen terme.

Et pourtant, l’Europe s’est construite autour de migrations de populations, notamment lors de conflits ou d’épisodes de crise alimentaire. De la terrible famine irlandaise du milieu du XIXe siècle aux mouvements migratoires moins documentés de l’Italie vers l’Afrique du Nord, et ce à partir du début des années 1830 et pendant plus d’un siècle, fuir devant un déchaînement de violence ou un état de grand dénuement est un trait récurrent des sociétés. Mais aujourd’hui, il semble que l’inversion du sens de ces mouvements de populations les ait rendus inacceptables, au point que ces personnes prises en flagrant délit de détresse soient criminalisées et que leur détention soit parfois considérée comme une violation des droits humains par les institutions européennes.

Force est de constater que le narratif de certains groupes politiques autour de ces situations n’a guère évolué au fil du temps: des individus qui viendraient uniquement pour s’accaparer les emplois des pays hôtes, abuser de nos systèmes de protection sociale, voire semer la terreur. Est-ce vraiment l’Europe politique que nous espérons?

Il semble que les politiques publiques européennes minimisent ou choisissent de ne pas voir les histoires répétées d’abus, de mauvais traitements et d’humiliations, les embarcations laissées à dessein à la dérive. Cependant, le sort de ces personnes, abandonnées à elles-mêmes et dans l’anonymat des eaux froides de la mer Ionienne, doit susciter l’indignation. Ces «damnés de la terre» selon l’expression de Frantz Fanon, sont une partie de nous-mêmes, et l’inhumanité avec lesquels ils sont traités appelle l’Europe à rendre des comptes.

Tarak Bach-Baouab Afficher plus Responsable plaidoyer chez Médecins sans Frontières. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.