Thônex, 18 août

Je confie ma santé et mon corps avec confiance aux HUG. J’observe et je constate. Je vais voir mon généraliste et je lui explique mon problème de santé du moment. Il m’écoute et me dirige chez un urologue, comme si je ne pouvais pas prendre la décision d’y aller de moi-même, mais LAMal oblige; j’aurais pu me tromper, et aller chez le dentiste…

Chacun son métier, je ne suis pas médecin. Évidemment, ça n’a pas le charme du passé où le contact humain s’établissait entre le praticien et son patient. […] Les temps ne sont plus à cette mise en confiance qui faisait du médecin un confesseur avant d’être un thérapeute. L’urologue pas disponible, fêtes de fin d’année oblige, m’envoie aux urgences des HUG. […]. C’est un parcours délire, trois pas en avant, deux en arrière, beaucoup de futurs médecins à l’entraînement, qui doivent suivre le «protocole» imposé, nous sommes les cobayes […]. C’est fatigant d’être manipulé comme des marionnettes disponibles. Le suivi des patients est bizarre à comprendre, sur une quinzaine de rendez-vous je n’ai vu que deux fois le même médecin. Et je ne sais toujours pas qui est mon médecin, ni son nom?

Je veux bien me soumettre au système pour autant qu’il soit raisonnable et humain, à noter que les personnes âgées sont délaissées. […] Du côté de la comptabilité on comprend vite les chiffres, ça devient très commercial. […] À force d’être obligatoirement super assurés, nous devenons fragiles, nous avons presque envie d’être malades. À la fin de notre vie, la mort nous attend, une sorte de libération psychique et physique, pourquoi mourir guéri et en bonne santé, disparaissons comme nous sommes, sans idée de suicide, soyons raisonnables, via le cimetière accueillant.

Pourtant, à 82 ans, je fais du vélo et je suis en forme. En conclusion, je vous laisse méditer sur cette diatribe et conclure avec des médicaments philosophiques à votre convenance.

Jean-Claude Ruchet

