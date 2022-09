Conflits entre État et citoyens – Médiateur administratif: l’État saisit la Cour des comptes Le gouvernement veut faire la lumière sur le Bureau de médiation administrative. Créée il y a trois ans, cette structure est critiquée par des députés. Chloé Dethurens

Critiques, les députés de la commission de contrôle de gestion ont refusé d’adopter les deux rapports d’activité du Bureau de médiation administrative. KEYSTONE

Le Bureau de médiation administrative (BMA) est censé éviter que les conflits entre les citoyens et l’État ne finissent devant la justice. Or, des doutes ont été récemment soulevés quant à sa gestion et à son efficacité. Pour lever le voile sur de potentiels dysfonctionnements, le Conseil d’État a saisi la Cour des comptes, a appris la «Tribune de Genève».