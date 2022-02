Planète Réseaux - Médias: quel «New Deal» numérique?

L’après-13 février 2022 a révélé l’existence d’un fossé entre Romands et Alémaniques. Les radios et télévisions locales seront aussi impactées par le refus du paquet d’aides directes et indirectes même si la campagne des référendaires s’était principalement concentrée sur les éditeurs zurichois de la presse écrite, imprimée et en ligne.

Aussi net qu’il soit (54,56% de non), ce rejet du paquet proposé par les autorités fédérales souligne aussi l’existence d’une fracture numérique entre villes et campagnes. L’acceptation par Bâle-Ville (55,3%) mais surtout par les habitants de la Ville de Zurich (58,8% de oui) est en effet révélatrice d’une fracture qui appelle nécessairement à un New Deal numérique.

Planète Réseaux Compétences numériques… il y a du boulot! En 2019, l’Office fédéral de la statistique relevait dans une étude consacrée au profil des utilisateurs d’internet en Suisse l’existence d’une forte disparité en matière de compétences numériques. Tout récemment, le canton du Jura a pris la mesure de l’urgence d’un plan de formation en prévoyant d’investir 6,7 millions de francs sur cinq ans afin de renforcer l’éducation numérique dans les écoles. Pour les médias, le renforcement de la culture numérique à l’école, et dans toutes les filières professionnelles, est source d’espoir. L’acquisition de compétences informatiques clés facilitera l’intégration des jeunes dans une société fortement digitalisée et très compétitive. Subsidiairement, la culture numérique contribue à distinguer les fake news dans le flot des informations que les jeunes consultent sur leur portable et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Elle stimule l’esprit critique et favorise la sélection de contenus choisis en fonction de leur pertinence et de leur utilité. Les médias de proximité auront-ils assez de moyens et de temps pour attendre que ces jeunes soient prêts à payer pour des contenus journalistiques? La question trouvera sa réponse dans les plans de soutien qui seront proposés à l’échelle des cantons pour accompagner cette transition. Car, aujourd’hui, la culture de la gratuité domine largement. D’autres pistes de modèles d’affaires ont été évoquées au lendemain du vote du 13 février: comme réduire la redevance de la SSR au profit des médias locaux ce qui, en matière de service public, revient à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Renforcer la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins pour obtenir des GAFA une juste redistribution des milliards de francs de publicité perçus au détriment des éditeurs, principalement. Vastes débats en perspective.

En France, un fil d’information Facebook News réservé aux contenus journalistiques va démarrer au mois de mai. L’accord signé avec les éditeurs doit leur assurer des compléments de revenus durant une période expérimentale de deux ans. Rien de tel pour l’instant en Suisse où la transition numérique s’annonce rude et, pour certains médias, bien amère.

Philippe Amez-Droz Afficher plus Chargé de cours au Medialab, Université de Genève.

