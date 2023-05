Média genevois – Media One licencie trois journalistes à Genève Des journalistes de Radio Lac et One FM sont licenciés en raison d’une «restructuration de la rédaction genevoise». Rachad Armanios

One FM est l’une des six radios que possède le groupe Media One, une société privée implantée en Suisse romande. PIERRE ABENSUR

Media One Group a licencié trois journalistes à Genève, dont deux à Radio Lac et un à One FM. L’annonce a été faite jeudi, a appris la «Tribune de Genève». Le motif est «une réorganisation de la rédaction genevoise», selon un message envoyé jeudi aux collaborateurs. Des recettes publicitaires moindres qu’escompté seraient en cause.

Parmi les journalistes licenciés, deux collaborent depuis plus de dix ans avec leur média. Une très conséquente réduction de travail a d’abord été proposée, une proposition ensuite retirée au profit des licenciements.

Administrateur du groupe, Antoine de Raemy confirme la disparition des postes: «Nous passons à Genève de 9 à 6 journalistes, plus les pigistes qui compléterons les équipes».

Media One Group est une société privée implantée en Suisse romande qui possède six radios (One FM, LFM, Radio Lac, Kiss Collector, URBN et Rockstar), deux télévisions (One TV et LFM TV) et une régie publicitaire.

Développement suit.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.