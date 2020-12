Suisse – Médecins du Monde aidera les sans-abris vaudois L’ONG internationale installe une antenne santé dans les lieux d’accueil nocturne des villes vaudoises. Un partenariat institutionnel est également prévu.

Photo d’illustration. KEYSTONE

Médecins du Monde Suisse vient en aide aux sans-abri dans le canton de Vaud. L’ONG lance cette semaine un nouveau projet pour renforcer leur accès aux soins en offrant une permanence infirmière au sein de structures d’accueil de nuit à Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains.

«L’intervention de Médecins du Monde permet aux personnes sans-abri de bénéficier d’une prise en charge socio-sanitaire adaptée. Le rôle de son personnel soignant est d’évaluer les problématiques de santé, soigner, orienter, sensibiliser, dépister et conseiller, explique l’organisation internationale, dont l’antenne helvétique est à Neuchâtel.

Soins d’hygiène et de confort, inscription dans le réseau de soins, prise en charge in situ et promotion de la santé sont les principaux besoins mis en évidence, souligne l’ONG. «La demande est venue de la part des centres d’accueil», précise à Keystone-ATS Antoine Morata, responsable communication de Médecins du Monde Suisse.

La permanence infirmière endosse un véritable rôle de promotion de la santé (...) Les consultations dans les centres d’hébergement ont pour effet de réduire le recours aux urgences dans les hôpitaux, cette diminution est estimée à 30%, selon l’organisation.

Environ 2000 sans-abri en Suisse romande

En Suisse romande, environ 500 femmes et 1500 hommes vivent dans la rue, estime l’ONG. Les conditions de vie des personnes sans-abri sont extrêmement précaires et les exposent à davantage de problèmes de santé physique et psychique. Isolées, sans accès au logement et sans suivi médical régulier, les personnes sans-abri appréhendent trop souvent d’approcher les structures de soins adaptées, dit-elle.

Le stock de couvertures est dispose à l’intérieur de la structure provisoire "le Répit" dans les halles nord de Beaulieu, pour hébergement d'urgence en hiver, de la ville de Lausanne le mercredi 2 décembre 2020 a Lausanne. KEYSTONE

La Chaîne du Bonheur finance pour moitié les activités de ce projet, dont le budget se monte à 300’000 francs sur deux ans, indique Antoine Morata. Médecins du Monde Suisse sollicite le soutien et l'engagement du public en lançant un appel aux dons.

Antoine Morataa ajoute encore qu’un partenariat institutionnel avec les villes en question et le canton est aussi prévu. L’ONG dit surtout vouloir se concentrer sur ce projet vaudois et n’envisage pas pour l’instant d’autres projets de ce type ailleurs en Suisse romande.

ATS/NXP