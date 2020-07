Horlogerie – MCH présente la plateforme qui remplacera Baselworld Baptisée «Houruniverse», elle veut un lieu de rencontre entre entreprises et clients et se tiendra en avril 2021, en concordance avec les salons horlogers de Genève.

«Baselworld», ici en 2019, était la grand-messe la plus importante dans le secteur horloger au niveau mondial. KEYSTONE

L’organisateur de foires et salon MCH Group a présenté un premier concept pour une nouvelle plateforme destinée à l’horlogerie, la bijouterie et les pierres précieuses. Baptisée «Houruniverse», cette dernière se veut un lieu de rencontre entre entreprises et clients, qui remplacera l’ancienne foire-phare Baselworld.

La nouvelle manifestation se tiendra en avril 2021, en concordance avec les salons horlogers de Genève, et bénéficiera également d’une présence numérique au long de l’année, précise jeudi le groupe MCH dans un communiqué.

Des discussions intensives ont été menées avec les exposants, les visiteurs et les représentants de l’industrie pour évaluer les besoins et les possibilités d’un nouveau format, poursuit le groupe bâlois. Les détails du projet devraient être dévoilés fin août, en même temps que le lancement de la plateforme.

Changement de nom

En mai MCH avait annoncé qu’il abandonnera le nom de «Baselworld», qui était la grand-messe la plus importante dans le secteur horloger au niveau mondial. La foire était confrontée à une érosion du nombre de ses exposants depuis un certain nombre d’années mais la crise s’est aggravée en avril, lorsque les marques horlogères importantes qui y participaient encore ont décidé de se retirer.

Rolex, Tudor, Patek Philippe, Hublot, Zenith, Tag Heuer, Bulgari, Chopard et Chanel exposeront désormais leurs nouveautés à Genève, parallèlement au salon Watches & Wonders (ex-SIHH) prévu en avril 2021. En 2018, le retrait du groupe Swatch avait déjà mis la foire dans une situation économique très difficile.

Watches & Wonders à Shanghai Afficher plus Le salon horloger Watches & Wonders s’installe pour la première fois à Shanghai, en Chine. Onze maisons, principalement du groupe de luxe Richemont, participeront à cet événement qui se tiendra du 9 au 14 septembre, annonce jeudi la Fondation de la haute horlogerie, organisant cette manifestation. Lors de la foire A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Purnell, Roger Dubuis, Vacheron Constantin présenteront aux médias, détaillants et clients leurs nouveautés, précise le communiqué. L’organisation de cette manifestation à Shanghai permet aux maisons exposantes de se rapprocher des Chinois, leur principale clientèle, qui achètent normalement les garde-temps suisses lors de voyages. Ces derniers sont cependant rendus difficiles en raison de la pandémie de coronavirus.

