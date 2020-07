Restauration rapide – Le Covid fait plonger de 68% le bénéfice de MacDonald’s L’activité de la célèbre enseigne a été drastiquement réduite partout dans le monde en raison du coronavirus durant le 2e trimestre. Et le restaurateur peine à se redresser.

En avril, McDonald’s expliquait qu’il comptait sur les habitudes des clients pour se redresser. Mais le chiffre d’affaires d’avril à juin a reculé de 30%. KEYSTONE

Le géant de la restauration rapide McDonald’s a vu son bénéfice net chuter de 68% au deuxième trimestre et ne donne pas de prévision pour l’année, son activité ayant été drastiquement réduite par la pandémie partout dans le monde. McDonald’s a réalisé un bénéfice net de 483,8 millions de dollars (443,9 millions de francs) entre avril et juin.

«Les résultats du trimestre et du semestre reflètent la baisse des ventes en raison des fermetures temporaires de restaurants, d’une activité limitée et des changements de comportement des consommateurs à la suite du Covid-19», précise le groupe dans un communiqué. Et la célèbre enseigne précise que «la pandémie de Covid-19 a eu des effets négatifs, et pourrait continuer d’en avoir, sur nos résultats financiers, notre situation et nos perspectives».

Le chiffre d’affaires recule de 30%

En avril, McDonald’s expliquait qu’il comptait sur les habitudes des clients, le «désir de retrouver un goût familier, de se tourner vers des marques connues», pour se redresser. Mais le chiffre d’affaires d’avril à juin a reculé de 30%, à 3,7 milliards de dollars. C’est toutefois un peu mieux que les 3,68 milliards attendus par les marchés.

Le bénéfice net par action ajusté, référence en Amérique du Nord, s’établit à 0,66 dollar, moins que le 0,74 attendu, et bien inférieur aux 2,05 dollars réalisé l’an passé sur la même période. «Nous avons vu une amélioration continue de nos résultats au cours du deuxième trimestre, à mesure que les marchés ont rouvert à travers le monde», a commenté le PDG de McDo, Chris Kempczinski, dans un communiqué.

Fin juin, la quasi-totalité des restaurants de la célèbre chaîne partout dans le monde étaient ouverts, au moins pour des ventes en livraison.

A Wall Street, l’action McDonald’s reculait de 1,99% à 12H15 GMT dans les échanges électroniques précédant l’ouverture.

( ATS/NXP )