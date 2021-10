Décryptage – Mbappé était-il hors-jeu? Le règlement est clair, il suffit de l’interpréter 80e minute de France-Espagne: Kylian Mbappé donne la victoire à son équipe, mais il était en position de hors-jeu, mais le défenseur espagnol a touché la balle, mais il s’agissait d’un sauvetage délibéré, ou peut-être pas… Sans le hors-jeu, la vie serait simple. Jean Ammann

Finale de la Ligue des Nations: Kylian Mbappé bat le gardien Unai Simon pour donner la victoire à la France. Entaché d’un hors-jeu, le but soulève la colère des Espagnols. Getty Images

Puisque l’être humain est dépassé, voyons ce que peuvent faire les robots. «Il y a de fortes chances pour que le hors-jeu soit automatisé en 2022. Je suis tenu au secret, mais ça sera la prochaine des grandes évolutions de l’arbitrage», a déclaré Arsène Wenger, l’ancien entraîneur d’Arsenal, qui est aujourd’hui le directeur du développement du football à la fédération internationale (FIFA).

Les robots éviteront-ils les débats sans fin, les controverses interminables et les polémiques éternelles qui entourent le hors-jeu? Le dernier cas nous a été servi dimanche dernier, lorsque Kylian Mbappé, dans la finale de la Ligue des Nations, a donné la victoire à la France contre l’Espagne (2-1), alors qu’au départ de l’action, jouée à la 80e, l’attaquant français était sans aucune discussion possible hors-jeu. Mais il y a un facteur qui a changé cette situation flagrante de hors-jeu: Garcia, le défenseur espagnol, a touché la balle dans une tentative de tacle, avant que Mbappé ne s’en aille vers le but et trompe Simon.