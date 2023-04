Football – Mbabu retrouve YB: «J’ai déjà averti Nsame de ne pas venir de mon côté!» Le latéral formé à Servette va batailler contre YB ce samedi (18 h), où il a fêté deux titres de champions. Le match a déjà commencé en coulisses. Daniel Visentini

Kevin Mbabu est prêt à recevoir ses anciens coéquipiers d’YB. Le match a déjà commencé en coulisses. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Puisque c’est à Servette qu’il a été formé et qu’il évolue actuellement (prêté par Fulham), aucun doute sur son envie de briller. Puisque c’est à YB qu’il a relancé sa carrière et connu ses plus grandes joies, aucun doute sur le caractère spécial du moment. Ce samedi (18 h au Stade de Genève), Kevin Mbabu va vivre des émotions particulières.

«Oui, cela fait bizarre, sourit-il. Je sais qu’il y aura des émotions, mais ce n’est qu’une fois sur le terrain que je les éprouverai, explique-t-il. Je joue avec mon club formateur contre celui avec lequel j’ai pu écrire la légende, en quelque sorte. Donc oui, cela fait bizarre. Mais ce sera sans doute encore plus le cas quand nous irons jouer au Wankdorf.»

En attendant, même s’il a quitté Berne en 2019 pour Wolfsburg puis Fulham, il connaît très bien YB, son style, ses forces. «C’est toujours une équipe très complète, avec deux hommes forts devant, avec ce genre de milieu en losange aussi où il y a beaucoup de qualité, avec Rieder, Imeri, Fassnacht, Ugrinic et d’autres. En fait, le danger peut venir de partout.»

«Ce qui gène YB, c’est quand une équipe ose lui rentrer dedans.» Kevin Mbabu, joueur de Servette

L’erreur à ne pas commettre? «Ce serait de penser déjà au match de Coupe contre Lugano, mercredi prochain, lance Mbabu. Ce qui gène YB, c’est quand une équipe ose lui rentrer dedans. Nous devrons mettre de l’agressivité dans les duels, notamment sur les deux attaquants. Et gagner la bataille du milieu.» Tout un programme.

Mbabu connaît encore plusieurs joueurs d’YB. «Malheureusement, Ulisses Garcia, mon ami, est suspendu, on ne pourra pas s’affronter», regrette-t-il. Il n’empêche: en coulisses, le match a déjà commencé. Avec son pote Ulisses, même s’il ne jouera pas, et avec d’autres. C’est le moment où l’on s’envoie des petites piques, sur un ton amical. Histoire de se brancher un peu.

«Oui, s’amuse Kevin. J’ai déjà échangé aussi avec JP (ndlr: Jean-Pierre Nsame). Je lui ai dit de ne pas venir de mon côté. S’il ne voulait pas recevoir trop de coups…» Éclats de rire en guise de conclusion. Juste une manière de dire qu’il ne fera pas de cadeau à son ancien coéquipier.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.