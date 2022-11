Horlogerie – MB & F, Aiguille d’Or 2022 Le trophée le plus prestigieux du Grand Prix d’Horlogerie de Genève est revenu aux mains de Maximilian Büsser. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Maximilian Büsser, fondateur et CEO de MB&F, lauréat de l’Aiguille d’Or 2022. G. MAILLOT/point-of-views.ch

L’école tue la créativité naturelle des enfants. Ainsi a commencé le discours de Maximilian Büsser, CEO de MB& F, au moment de recevoir le tant convoité prix de l’Aiguille d’Or. C’était au Théâtre du Léman, jeudi 10 novembre, lors de la 22e cérémonie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève. L’horloger prenait en exemple l’une de ses filles alors âgée de 3 ans, lui montrant ce qui pour elle était une maison mais ressemblait davantage à une pomme de terre. Plutôt que de le lui faire remarquer, comme nous aurions tous tendance à le faire en tant que parents soucieux de l’éducation de nos enfants, il a répondu adorer sa potato house.

Trois mois plus tard, en revenant de l’école, voilà que la petite fille représente une maison comme le font tous les autres enfants, avec toit et fenêtres. Et l’homme de citer Sir Ken Robinson, expert britannique en éducation: «Tous les enfants sont créatifs parce qu’ils n’ont pas peur d’avoir tort.» Une phrase porteuse d’une valeur que Maximilian Büsser essaie d’inculquer à ses enfants. «N’oubliez jamais votre potato house!»

Lui-même marqué par cette leçon de vie, l’horloger l’applique aussi à son métier. «C’est ce que j’ai appris durant ces 17 années à créer des trucs de fou», dit-il. Tel est le temps écoulé depuis la fondation de sa marque, MB&F. Et force est de constater que ses montres affichent une personnalité bien à elles. De quoi être souvent qualifiées d’ovnis horlogers par la profession.

Celle qui a remporté l’Aiguille d’Or cette année, la Legacy Machine Sequential Evo, ne déroge pas à la règle. Bien qu’elle fasse partie des plus «sages» de la gamme. Cette pièce renferme le 20e calibre de la marque. Il a été conçu et développé par Stephen McDonnell, un horloger autodidacte vivant à Belfast. Or, la montre dénote tant par son look avant-gardiste et l’orange vif de sa platine apparente que par sa construction interne. Ici, figurent deux chronographes indépendants capables de mesurer le temps de manière linéaire, séquentielle ou cumulative, sans perdre de précision au moment d’être enclenchés. Bien joué Max!

