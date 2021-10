Littérature française – Maylis de Kerangal ouvre des voix en canoë L’autrice, hôte d’honneur du dernier Salon du livre, signe un recueil de huit récits courts qui se font écho. Pascale Zimmermann Corpataux

Maylis de Kerangal était à Genève le week-end dernier à l’occasion du Salon du livre, dont elle était l’unique hôte d’honneur. BASTIEN GALLAY

Des canoës se faufilent partout chez Maylis de Kerangal. Il y en a même au plafond: «Chez moi, un canoë est suspendu au-dessus du couloir de l’entrée, c’est la première chose que l’on voit quand on entre», écrit-elle dans Ontario, la septième histoire courte du recueil de nouvelles qu’elle vient de publier aux Éditions Verticales, «Canoës». Fiction littéraire? Pas du tout. L’auteure rejoint son personnage. Et Maylis de Kerangal de revendiquer comme sienne l’anecdote qu’elle introduit dans son ouvrage lors de sa causerie au Théâtre Les Salons samedi 23 octobre. L’écrivaine est là pour le Salon du livre, dont elle est l’hôte d’honneur: «J’ai acheté un canoë au Canada et l’ai fait envoyer en France, à grands frais», confesse-t-elle ce soir-là.