Maximus le dinosaure en vedette chez Piguet

Il est arrivé chez Piguet – Hôtel des Ventes il y a un peu plus d’une semaine, soigneusement empaqueté dans une boîte pas plus grande qu’une commode. Ce «il», c’est Maximus, un squelette de Thescelosaurus Neglectus, ayant vécu sur Terre il y a plus de 66 millions d’années, soit juste avant l’impact du gigantesque météore dans la péninsule du Yucatán, au Mexique, qui mit fin au règne des dinosaures. «Démonté, il est tout petit. C’est le socle qui prend le plus de place», assure Fabrice Van Rutten, spécialiste Arts de l’Antiquité chez Piguet, chargé de mettre sur pied ce qui constitue la première vente de paléontologie en Suisse.

Haut d’un mètre et long de trois, le squelette est fourni avec un plan de montage afin que son futur propriétaire puisse le rassembler tel un puzzle 3D géant. «Ce qui est assez génial, c’est que chaque pièce est aimantée et numérotée. Pour les vertèbres, par exemple, il suffit de les placer au bon endroit sur la structure métallique fournie avec l’ensemble», ajoute le spécialiste, qui ne cache pas sa joie. «Même en tant qu’archéologue, ce sont des pièces qu’on n’a pas l’habitude de toucher!»

Financer les fouilles

Découvert l’année dernière dans le lit d’un ancien cours d’eau dans la formation de «Hell Creek», au sud du Dakota, célèbre pour la richesse de ses fossiles, Maximus présente un excellent état de conservation. Près de 75% de ses ossements sont d’origine – le reste ayant pu être complété grâce à l’impression 3D. «C’est tout à fait rarissime!», s’exclame Fabrice Van Rutten. «Généralement, les squelettes de petits dinosaures sont détruits par l’érosion naturelle.» Une pièce d’autant plus exceptionnelle que tous les os proviennent d’un seul et même individu, ce qui a permis à ceux qui l’ont découvert de lui donner un nom.

Si ce spécimen, ainsi que le reste de la soixantaine de lots consignés, sont aujourd’hui offerts aux enchères, c’est dans le but de financer les fouilles, ainsi que les travaux de restauration et de conservation de ces espèces disparues, bénéficiant généralement de très peu de soutien public. «Les propriétaires, deux passionnés de paléontologie, un Suisse et un Belge, nous ont approchés il y a un peu plus d’un an pour mettre en vente une partie de leur collection», explique Bernard Piguet, directeur de la maison de ventes. «Comme on n’a pas d’antécédent, il est difficile d’anticiper la demande du public. On a alors préféré être prudent et proposer des prix attractifs, en accord avec les vendeurs.»

Pour toutes les bourses

Une prudence qui est de mise. Juste avant l’été, le squelette d’un dinosaure herbivore, haut de 6 mètres et long de 13, composé à 90% d’os d’origine et vieux de 150 millions d’années, n’a pas trouvé preneur chez Aguttes, à Paris, faute d’un prix de réserve trop élevé, fixé à 1,2 million d’euros.

Outre le squelette de Maximus, estimé entre 200 000 et 300 000 francs, la vente de Piguet recèle tout un tas de petits objets proposés à des prix abordables. À commencer par ces fragments de météorites martienne et lunaire, des fossiles d’étoile de mer, de crabes, de trilobites ou d’ammonites, certains vieux de 470 millions d’années, ou encore cet œuf de dinosaure. Sans oublier ce fossile de requin, extrêmement rare, car le cartilage, plus fragile que les os, ne survit généralement pas au passage du temps.

Vente de paléontologie, le mardi 24 septembre chez Piguet, 44, rue Prévost-Martin, Genève. www.piguet.com