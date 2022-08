À Chancy – Maximilien Greber cultive l’amour

de la belle cuisine au Café de la Place Ce jeune chef talentueux, qui succède à Michel Zufferey dans cette belle auberge de campagne, met en évidence le terroir genevois dans des compositions originales. Alain Giroud

Maximilien Greber examine son arbre à combavas sur sa terrasse. LDD

Michel Zufferey a quitté son Café de la Place à Chancy pour poursuivre sa carrière au service d’une prestigieuse marque de montres. Et il a laissé sa place à Maximilien Greber, après une collaboration de quelques mois. Les deux cuisiniers ont des parcours semblables, puisque le nouveau venu a fait son apprentissage auprès de Philippe Chevrier et de Damien Coche au Domaine de Châteauvieux.

«J’y ai appris à travailler des produits qui arrivaient en cuisine dans leur état brut, explique-t-il. Je pense en particulier au gibier, à poil et à plume, livré entier et qu’il fallait dépecer ou plumer. Une expérience qui me sera précieuse lors de l’établissement de ma carte de chasse cet automne.» On s’en doutait, mais Maximilien le confirme, il est passionné. Sa carte le prouve, ses mets aussi. Il mérite toute notre attention.

Oh, certes, il propose quelques hamburgers sur sa belle terrasse. Des compositions mises au point pendant le Covid et livrées à domicile à cette époque. Alors, pourquoi pas… Mais intéressons-nous en priorité aux plats qui font l’originalité de sa démarche.

Cannelloni de courgettes et espuma de mozzarella

Cannelloni en vert et jaune.

Tenez! Son cannelloni de courgettes vertes et jaunes. En lamelles, elles jouent le rôle de pâte et, en brunoise, celui de farce. Le chef parvient à donner du génie à ce légume souvent peu sexy. Mais il y a un secret dans la saveur exacerbée de ce cylindre végétal. Les notes suaves de sa texture intérieure sont apportées par un ajout d’eau de tomate très réduite. Impressionnant.

Ce cannelloni est associé à une espuma de mozzarella de bufflonne. Le fromage est fortement pressé pour en extraire le maximum de petit-lait, puis chauffé doucement avec trois quarts de mascarpone et un quart de crème. Lorsque l’appareil est fondu et lisse, il passe au siphon pour obtenir une mousse aérienne.

Son tartare de saumon est taillé assez gros pour offrir une belle mâche. Enrichi de concombre, oignon rouge, cébette, il est dopé par des touches de gel d’agrumes. Un mélange de kumquats, combavas et yuzus. Les deux premiers cultivés sur la terrasse du café!

Vol-au-vent revisité

Un classique revu par le chef.

Les cuisiniers aiment bien «revisiter» les grands classiques. Maximilien Greber n’y manque pas en proposant une vision toute personnelle du vol-au-vent. Il crée un cercle de pâte feuilletée qui accueille tous les éléments de la composition. N’espérez pas y trouver ris ou rognons de veau, ni crêtes-de-coq.

Oublions la grande cuisine bourgeoise et plongeons la fourchette dans cette version chancynoise. On y découvre un suprême de volaille du Nant d’Avril rôti, une référence genevoise en la matière.

Il est entouré de haricots verts, de carottes orange, jaunes et violettes, de betterave rouges et de mini-navets. Jessica pose une saucière sur la table. Au client d’arroser le vol-au-vent de sauce aux morilles. Somptueux!

Maximilien Greber travaille presque exclusivement avec des produits genevois. Il achète même un bœuf entier chaque mois à Anne et Arnaud Carrel, à Chancy. Les aloyaux sont proposés en suggestion et les autres morceaux transformés en tartare, hamburgers, etc.

Ce soir-là, il était braisé à basse température pendant seize heures et s’est retrouvé fondant dans l’assiette. Alangui sur un lit d’aubergines confites, de larges tranches de courgettes jaunes snackées et de poivron rouge, pelé, s’il vous plaît! Un détail mettant en relief la méticulosité du cuisinier…

Café de la Place, 55 route de Bellegarde, Chancy; tél. 022 757 02 00; fermé lundi, mardi midi, samedi midi et dimanche soir; à la carte (entrée, plat et dessert), compter 70 fr.; terrasse; parking; accès handicapés; carte de vins genevois; note du pain ⅖; service adorable de Jessica.

