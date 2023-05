Portrait – Maxime Rappaz, un cinéaste genevois prometteur dans le bain cannois Avec l’excellent «Laissez-moi», il fait l’ouverture de l’ACID, la plus off des sections parallèles du Festival de Cannes. Rencontre. Pascal Gavillet

Maxime Rappaz: le réalisateur genevois présente son premier film, «Laissez moi», en ouverture de l’ACID à Cannes. LAURENT GUIRAUD

Défier Cannes avec un premier long métrage, c’est le rêve de la plupart des cinéastes. Pour le Genevois Maxime Rappaz, il va se réaliser aujourd’hui. Le fascinant et envoûtant «Laissez-moi», avec Jeanne Balibar, sur lequel nous aurons amplement l’occasion de revenir lors de sa sortie automnale, fait en effet ce mercredi l’ouverture de l’ACID, la plus off des sections parallèles du festival.