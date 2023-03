Coup d’envoi de la saison de F1 – Max Verstappen en route pour son troisième titre? À l’heure où la saison 2023 de Formule 1 s’apprête à vivre son premier GP, dimanche à Bahreïn, le Néerlandais se pose une nouvelle fois en grand favori. À moins que… Luc Domenjoz

Double champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen est le grand favori à sa propre succession. GETTY IMAGES

Il faut avoir vu le sourire affiché par les patrons de l’écurie Red Bull, dans le paddock de Bahreïn, pour comprendre l’avantage sur ses rivales que l’écurie anglaise pense avoir obtenu avec sa nouvelle RB19. Depuis la saison dernière, le règlement technique n’a quasi pas changé. Les voitures 2023 sont des évolutions des modèles 2022. Les meilleures devraient rester les meilleures, et la Red Bull RB19, tout naturellement, améliore les (rares) défauts de la RB18, et devrait donc rouler encore plus vite que sa devancière.