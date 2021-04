Exposition au MAH – Max van Berchem sort de l’oubli Cet explorateur genevois des inscriptions arabes les relevait sur les monuments avec du papier à cigarette mouillé. Benjamin Chaix

Estampage d’un fragment d’épitaphe (1894). DR

Dans la cohorte des savants genevois passionnés par leur sujet, il y a les Candolle en botanique, Edouard Naville en égyptologie, son contemporain François Turrettini en sinologie, et leur cadet Max van Berchem dans l’épigraphie arabe, qui est l’étude des inscriptions en langue arabe.

Une vraie passion, assortie d’une propension à vouloir collecter et documenter tout ce qui pouvait l’être dans un «Corpus» qu’il ne pourra achever. L’anniversaire de la mort prématurée du savant, le 7 mars 1921, alors qu’il n’avait que 58 ans, sert de prétexte à la parution chez Droz d’un livre, «Max van Berchem, un orientaliste», par le professeur Charles Genequand, et la tenue d’une exposition au Musée d’art et d’histoire (MAH).

On la trouve depuis hier sur la mezzanine de la salle des armures du MAH, un lieu récemment rénové, propice à des expositions de ce type. Il faut dire qu’exposer Max van Berchem est une gageure, du fait que son travail ne peut être matérialisé que par des relevés, des notes, des lettres et des livres. Il n’est pas une célébrité, comme le relève la commissaire de l’exposition, Bénédicte de Donker, qui n’étant pas genevoise, avoue n’avoir jamais entendu parler de van Berchem avant que le MAH lui demande de s’y intéresser.

Il fallait donc, grâce à la Fondation Max van Berchem et à la Bibliothèque de Genève, trouver de quoi évoquer cette carrière si originale, à une époque où l’ancienne Égypte et l’Antiquité grecque et romaine passionnent plus que le monde arabe. Lui, c’est son truc. Être le fils d’une Sarasin et le petit-fils d’une Saladin aurait compté dans ce choix, s’amuse à mentionner Charles Genequand, voyant là une frappante illustration du vieux principe romain nomen-omen (le nom est un présage).

Outre des documents, des photos, un tableau et quelques objets, on remarque dans une vitrine un estampage, procédé qui permettait de relever les inscriptions à l’aide de multiples couches de feuilles de papier de cigarette mouillé. La pierre que le savant avait estampée en Palestine en 1894 a rejoint le MAH après sa mort et les deux objets se trouvent à nouveau réunis jusqu’au 6 juin.

