CONCOURS | 5 x 2 billets à gagner – Max Raabe & Palast Orchester – «Wer hat hier schlechte Laune» Gagnez 5 x 2 billets pour le concert de Max Raabe le mercredi 20 septembre 2023, à 19h30 au Théâtre du Léman, Genève.

Max Raabe & Palast Orchester – «Wer hat hier schlechte Laune» Gregor Hohenberg

Il est frappant de constater à quel point la question «Wer hat hier schlechte Laune» provoque toujours joie et bonne humeur indépendamment de l’état d’esprit initial de chacun. C’est exactement ainsi que fonctionne la nouvelle tournée de Max Raabe & Palast Orchester intitulée «Wer hat hier schlechte Laune». Peu importe leur humeur avant le concert, les spectateurs quittent toujours la salle avec le sourire.

Max Raabe et son Palast Orchester ont déjà prouvé à de nombreuses occasions que le mélange entre les compositions originales de Max Raabe et ses arrangements originaux de compositions des années 20 et 30 sont les garants d’une soirée hautement divertissante. Avec «Wer hat hier schlechte Laune», Max Raabe & Palast Orchester passent en revue tous les classiques de leur registre mûri durant des décennies.

Outre les morceaux de leur CD actuel, ils interpréteront de nouveaux classiques tels que «Guten Tag, liebes Glück». La musique des années 20 et 30 restant toutefois l’élément central de la soirée. Des arrangements originaux choisis avec soin prendront vie, ravivés de nouvelles nuances: «Unter den Pinien von Argentinien», «Mein Gorilla hat ne Villa im Zoo», «Ich will von der Lilli nichts wissen» et bien d’autres encore. Le public entendra par ailleurs le titre «Ein Tag wie Gold» écrit par Max Raabe et Annette Humpe, qui vient de sortir, extrait de la toute nouvelle saison de la série à succès «Babylon Berlin», dont l’intrigue se situe dans le Berlin des années 20 et 30.

www.actnews.ch

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 27 août 2023 à 23h, en remplissant le formulaire: