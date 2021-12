Pilier de bar en Ajoie – «Max», le chat qui aime faire la tournée des bars Il est devenu la mascotte de la vieille ville de Porrentruy. «Max», qui adore les câlins, visite tous les jours plusieurs troquets. Sébastien Jubin

«Vers 18 heures, il se pointe et tapote à la porte vitrée.» DR

«C’est le chat des bars!» «On a tous envie de l’adopter, vous avez vu sa bouille?» Les clients des établissements du chef-lieu ajoulot en sont babas. En effet, il faudrait être un monstre pour ne pas craquer pour cette boule de poils blancs aux oreilles noires. L’histoire du chat, devenu l’égérie des bistrots de Porrentruy, a commencé il y a quelques semaines. Comme une évidence, il s’est mis à faire la tournée des bars, alors qu’il a pourtant un maître.

De son vrai nom «Max», les tenanciers ont pris la liberté de changer son nom. Il s’appelle «Whisky» par-ci, «L’Intrus» par-là. «Dans une autre vie, il devait être barman, plaisante Silvio Conceiçao, gérant d’un établissement bruntrutain. C’est assez fou, car il ne fréquente vraiment que les bars. Et il aime le monde. Il est plus sympa que certains clients.» Et attention, l’animal a ses habitudes. «Vers les 18 heures, il se pointe et tapote à la porte vitrée. C’est un petit malin très impatient. Aujourd’hui, ce sont même les clients qui lui ouvrent.»